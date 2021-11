Cour d'Appel de Dakar: Pikine retient son souffle en attendant l'issue du recours déposé par le candidat Boubacar Ba

Ce lundi 15 novembre, la Cour d'Appel de Dakar va trancher le recours déposé par la coalition And Nawlé And Ligguey Ville de Pikine, suite à l'invalidation le 5 novembre dernier par la Commission départementale chargée des élections.



Une décision très attendue dans cette partie partie la banlieue dakaroise. D'abord, parce qu'il bloque la publication de la liste des candidats dans la ville. Ensuite parce que le candidat de ladite coalition n'est autre que Boubacar Bâ prétendant et adversaire Nº 1 du maire Abdoulaye Timbo.



Sa candidature est crainte parce qu’il a été un des ténors du PDS à Pikine, qu'il habitait dans le même quartier que Thimbo et les actions menées dans cette ville en tant que DG OFEJBAN le crédite d’un bon préjugé dans la ville