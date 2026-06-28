France : 11 morts dans le crash d'un avion près de Nancy, Laurent Nuñez attendu sur place

Selon les informations relayées par la presse française dont TF1, un avion civil s'est écrasé dimanche en fin de matinée à Tomblaine, en banlieue de Nancy (Meurthe-et-Moselle), dans le nord-est du pays. L'accident a fait au moins onze morts, dont cinq personnes qui devaient faire un baptême de saut en parachute.
Pour l’heure, si les circonstances exactes du drame ne sont pas connues, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez est attendu sur place.
Pour l’heure, si les circonstances exactes du drame ne sont pas connues, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez est attendu sur place.
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