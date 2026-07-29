Cour d'appel de Tambacounda : « le serment sera votre boussole », lance Cheikh Ahmadou Tidiane Bèye aux nouveaux magistrats

La Cour d’appel de Tambacounda a abrité ce mercredi la cérémonie solennelle de prestation de serment de quatre nouveaux magistrats. S'adressant à ses jeunes collègues, le premier président de la juridiction, Cheikh Ahmadou Tidiane Bèye, a insisté sur la dimension éthique et la responsabilité qui incombent désormais à ces nouveaux acteurs du système judiciaire sénégalais.
Rappelant que la justice est rendue au nom du peuple, le haut magistrat a exhorté les récipiendaires à faire de leur serment un rempart contre « les pressions de tout ordre ». Il a souligné que cet engagement solennel définit les exigences fondamentales du « bien juger et bien se comporter », constituant une boussole indispensable face aux doutes, à la pression et à la douleur humaine inhérents à la fonction.
En les invitant à la loyauté et à la dignité, Cheikh Ahmadou Tidiane Bèye a réaffirmé leur rôle central de régulateurs des conflits sociaux et de garants des libertés individuelles au sein de la région orientale.
Rappelant que la justice est rendue au nom du peuple, le haut magistrat a exhorté les récipiendaires à faire de leur serment un rempart contre « les pressions de tout ordre ». Il a souligné que cet engagement solennel définit les exigences fondamentales du « bien juger et bien se comporter », constituant une boussole indispensable face aux doutes, à la pression et à la douleur humaine inhérents à la fonction.
En les invitant à la loyauté et à la dignité, Cheikh Ahmadou Tidiane Bèye a réaffirmé leur rôle central de régulateurs des conflits sociaux et de garants des libertés individuelles au sein de la région orientale.
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