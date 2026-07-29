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Cour d'appel de Tambacounda : « le serment sera votre boussole », lance Cheikh Ahmadou Tidiane Bèye aux nouveaux magistrats



Cour d'appel de Tambacounda : « le serment sera votre boussole », lance Cheikh Ahmadou Tidiane Bèye aux nouveaux magistrats
La Cour d’appel de Tambacounda a abrité ce mercredi la cérémonie solennelle de prestation de serment de quatre nouveaux magistrats. S'adressant à ses jeunes collègues, le premier président de la juridiction, Cheikh Ahmadou Tidiane Bèye, a insisté sur la dimension éthique et la responsabilité qui incombent désormais à ces nouveaux acteurs du système judiciaire sénégalais.
 
Rappelant que la justice est rendue au nom du peuple, le haut magistrat a exhorté les récipiendaires à faire de leur serment un rempart contre « les pressions de tout ordre ». Il a souligné que cet engagement solennel définit les exigences fondamentales du « bien juger et bien se comporter », constituant une boussole indispensable face aux doutes, à la pression et à la douleur humaine inhérents à la fonction.
 
En les invitant à la loyauté et à la dignité, Cheikh Ahmadou Tidiane Bèye a réaffirmé leur rôle central de régulateurs des conflits sociaux et de garants des libertés individuelles au sein de la région orientale.
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Mercredi 29 Juillet 2026 - 18:41


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