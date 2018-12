Course à la Présidentielle : Le Conseil Constitutionnel n’a encore reçu que 19 candidatures

Ils étaient au départ 85 mandataires à avoir retiré des fiches pour les besoins de la collecte des parrainages, et au finish, ils ne sont pour le moment plus que 19 à avoir déposé des documents au niveau du Conseil Constitutionnel, lesquels documents sont pourtant nécessaires pour prétendre participer à la prochaine élection présidentielle.



Mais les dépôts ne sont pas pour le moment clôturés et il est donné une chance aux retardataires pour s’acquitter de cette formalité sine qua none afin de prétendre se positionner pour succéder au Président Macky Sall dans un peu moins de deux (2) mois.



Cependant, les grandes écuries, à savoir Macky Sall, candidat à sa propre succession, Idrissa Seck, Khalifa Sall, Karim Wade, entre autres, ont déjà remis aux sept (7) sages, la liste des 66 820 parrains.