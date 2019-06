Couverture campagne électorale: La 2STV, la TFM et le CNRA épinglés par le rapport de l'Union Européenne pour avoir favorisé BBY

La Mission d'observation de l'Union européenne n'a pas fait que recommander l'abandon du parrainage dans le processus électoral sénégalais. Elle a également condamné certains médias sénégalais et l'organe d régulation de l'audiovisuel sénégalais pour partri-pris ou "non-respect des principes et d'équilibre" dans la couverture de la campagne présidentielle.



Selon le journal Walf Quotidien, il s'agit de la Télévision Futurs Médias (Tfm) et de la 2sTv accusées d'avoir accordé plus de temps d'antenne et mieux couvert la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar.



L'Union européenne a également reproché à plusieurs médias privés nationaux de ne pas respecter les dispositions du Code électoral, notamment l'interdiction de toute publicité politique. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) dirigé par Babacar Diagne a été incriminé par le rapport de l'UE qui déplore sa passivité durant cette période qui a précédé l'élection du 24 février 2019.