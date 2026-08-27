Couverture médicale du Gamou : 356 consultations gériatriques enregistrées à Tivaouane par la SSGG

La Société sénégalaise de gériatrie et de gérontologie (SSGG) a déployé un dispositif médical de trois jours à Tivaouane à l'occasion de l'édition 2026 du Gamou, permettant la prise en charge de 356 patients. Selon le Docteur Ndèye Nafissatou Diop, présidente de la commission organisation et logistique de la SSGG, l'affluence a atteint son pic le premier jour avec 181 consultations, suivies de 131 au deuxième jour et 44 au troisième.



Mobilisant 19 médecins et 6 infirmiers répartis sur six sites, la mission s'est concentrée sur les personnes âgées, les malades chroniques et les personnes vulnérables. Les équipes ont traité principalement des pathologies ostéo-articulaires, des poussées d'hypertension artérielle souvent liées à l'interruption ou l'oubli de traitements durant les déplacements, des syndromes grippaux et des coups de chaleur. Pour répondre aux contraintes de mobilité, une équipe mobile s'est déplacée directement au chevet des patients dépendants, appuyée par un stock de médicaments gériatriques et un appareil d’électrocardiogramme (ECG).



Face à l'affluence et aux contraintes logistiques rencontrées sur le terrain, la SSGG tire le bilan de ses interventions conjointes au Magal et au Gamou pour recommander un renforcement structurel de la prise en charge gériatrique et de la prévention lors des grands rassemblements religieux au Sénégal.