Éliminatoires Mondial basket 2027 : la Côte d'Ivoire s'impose face au Mali, l'Angola écrase la RDC

Les Éléphants de Côte d'Ivoire ont parfaitement lancé leur campagne dans le groupe F des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA Qatar 2027, ce jeudi 27 août à la Dakar Arena. Opposés au Mali, les Ivoiriens ont su faire la différence dans les dernières minutes pour s'imposer 83-77 au terme d'une rencontre âprement disputée. Une victoire capitale face à un concurrent direct, qui place d'emblée la Côte d'Ivoire en position de force dans la course au Mondial.



Dans l'autre match du groupe, l'Angola a donné une véritable leçon de basket-ball à la République démocratique du Congo en s'imposant sur le score fleuve de 100-68. Les Palancas Negras ont déroulé leur jeu offensif sans laisser la moindre chance à leurs adversaires.



La compétition s'annonce désormais brûlante pour la deuxième journée, prévue ce samedi 29 août. La Côte d'Ivoire tentera de confirmer face à l'Égypte à 12h30 GMT, tandis que le Mali, contraint de réagir après sa défaite, croisera le fer avec la RD Congo à 15h30 GMT.



En clôture, les regards seront tournés vers le choc tant attendu entre l'Angola et le Sénégal, programmé à 18h30 GMT.