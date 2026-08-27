Éliminatoires Mondial basket 2027 : le Sénégal s'incline face à l’Égypte (75-67)

Le Sénégal a été battu par l’Égypte (75-67), ce jeudi à la Dakar Arena, pour son entrée en lice dans la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.



Les « Lions » avaient pourtant bien entamé la rencontre en remportant le premier quart-temps (17-13). Mais les hommes du sélectionneur Desagana Diop ont progressivement perdu en efficacité, notamment sous le cercle, tandis que les Pharaons se montraient plus adroits à trois points.



Le Sénégal a tenté de réagir et est revenu à une longueur (30-29), notamment grâce à Jean-Jacques Boissy, auteur de cinq points consécutifs. Mais l’Égypte a rapidement repris le contrôle de la rencontre pour rejoindre les vestiaires avec sept points d’avance (41-34).



Au retour des vestiaires, les « Lions » n’ont pas réussi à inverser la tendance. En difficulté, à l’image de Brancou Badio, marqué par plusieurs pertes de balle, des maladresses et des rebonds mal négociés, le Sénégal a finalement cédé face aux Pharaons.



Cette défaite complique l’entrée en matière des « Lions » dans le groupe F. Ils devront rapidement réagir pour la suite de la compétition.



Le Sénégal retrouvera le parquet samedi 29 août à 18h30 GMT, face à l’Angola, champion d’Afrique. Les Angolais ont largement dominé le Congo lors de leur première sortie.