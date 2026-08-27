Détournement de 2,2 milliards FCFA à la CDC : les deux agents du CACO inculpés et placés sous contrôle judiciaire après cautionnement

L'instruction judiciaire relative au scandale financier de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) franchit une étape décisive. Présentés au juge du troisième cabinet du Pool judiciaire financier, deux agents du Consortium africain de conseil et d’organisation (CACO) ont été inculpés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité. Ils ont obtenu une liberté provisoire sous contrôle judiciaire à la suite d'un cautionnement en nature. Les mis en cause ont consigné des titres fonciers dont la valeur expertisée couvre l'intégralité du préjudice financier visé par le réquisitoire du parquet.



L'affaire remonte au 18 novembre 2024, date à laquelle le directeur général du CACO avait saisi la Division des investigations criminelles (DIC) pour des facturations sans prestation effective. Si les premières constatations chiffraient les pertes à plus d'un milliard de francs CFA, les révélations du procureur financier El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla et un audit interne ont finalement rehaussé le préjudice global à 2 225 584 769 FCFA. L'ouverture de cette information judiciaire marque le début des investigations approfondies menées par le tout nouveau pôle financier.