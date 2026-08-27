Monaco : Thierry Henry honoré par le Prix du Président de l’UEFA 2026

À l'occasion de la cérémonie du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions organisée à Monaco, le sélectionneur et ancienne gloire du football français Thierry Henry s'est vu attribuer le Prix du Président de l’UEFA 2026. La distinction lui a été remise en mains propres par Aleksander Čeferin, président de l'instance dirigeante du football européen.
Créé en 1998, ce prix prestigieux vient récompenser les accomplissements sportifs exceptionnels d'une personnalité du ballon rond ainsi que des qualités humaines et un engagement professionnel qui dépassent le cadre strictement sportif.
Créé en 1998, ce prix prestigieux vient récompenser les accomplissements sportifs exceptionnels d'une personnalité du ballon rond ainsi que des qualités humaines et un engagement professionnel qui dépassent le cadre strictement sportif.
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