Vacances scolaires : entre loisirs, petits boulots et préparation de la rentrée (Reportage)

En cette période de vacances scolaires, l’ambiance est bien différente dans les quartiers. Ce jeudi 27 août 2026, après-midi, sous un soleil de plomb, les rues sont animées par les cris des enfants et les conversations des habitants.



Sur un terrain poussiéreux situé au cœur du quartier, plusieurs jeunes jouent au football. Un peu plus loin, des groupes d’élèves discutent à l’ombre des arbres, tandis que d’autres sont concentrés sur leurs téléphones.



Mais pour certains étudiants, les vacances ne sont pas seulement synonymes de repos et de loisirs. Elles représentent aussi une occasion de travailler afin de préparer la rentrée universitaire.



C’est le cas d’Ibrahima Diop, étudiant en droit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, actuellement en master. Rencontré sur son lieu de travail, au rond-point Jet d’Eau, il explique que cette période lui permet de gagner un peu d’argent pour subvenir à ses besoins et anticiper les dépenses liées à la prochaine année universitaire.



« Pendant les vacances, je travaille pour pouvoir subvenir à mes besoins. Cela me permet d’avoir un peu d’argent de côté pour préparer ma rentrée. Avec les études en master, il y a beaucoup de dépenses, notamment pour le transport, les documents, les livres et d’autres besoins quotidiens. Donc, je préfère profiter des vacances pour travailler plutôt que de rester sans activité », témoigne-t-il.



Pour Ibrahima, cette activité professionnelle est aussi une manière de devenir plus autonome. « Le travail me permet de prendre certaines responsabilités en charge moi-même. Je peux participer à mes dépenses et soulager un peu ma famille », ajoute-t-il.



Football, sorties et détente



Pendant que certains jeunes travaillent, d’autres profitent davantage de leur temps libre. Nous avons rencontré quelques élèves pour savoir comment ils occupent leurs vacances. « Pendant les vacances, je joue beaucoup au football avec mes amis. Je regarde aussi des films et je passe du temps avec ma famille », témoigne Moussa Sow, étudiant en première année, rencontré près du terrain.



Pour Awa, les vacances sont également l’occasion de se détendre : « J’aime écouter de la musique, utiliser mon téléphone et rendre visite à mes amies. Mais j’aide aussi ma mère à la maison. »



D’autres élèves profitent cependant de cette période pour continuer à étudier. Dans une petite salle de classe transformée en lieu de cours de vacances, plusieurs élèves sont assis sur des bancs, cahiers ouverts devant eux. « Je prends des cours de renforcement en mathématiques parce que je veux améliorer mes résultats à la rentrée », explique Rokhaya Sané, lycéenne.



Des vacances qui pèsent aussi sur le budget familial



Derrière les moments de détente se cache une autre réalité : celle des dépenses supplémentaires pour les familles. Dans un marché très fréquenté, les parents font leurs achats.



Dans les marchés et les commerces de quartier, les parents doivent composer avec les dépenses liées à la nourriture, au transport, aux sorties, mais aussi aux activités proposées aux enfants pendant les vacances.



Ndéye Fatou Diané, mère de trois enfants, rencontrée à Sicap Liberté, explique comment elle tente de maîtriser son budget. « Je commence à économiser avant les vacances. Je fais une liste des dépenses prioritaires et j’essaie d’éviter les sorties trop coûteuses. »



Un autre parent rencontré devant une boutique du quartier ajoute : « Les vacances demandent beaucoup d’argent, surtout lorsqu’il faut payer les cours de renforcement. Nous essayons donc de prévoir les dépenses à l’avance. »



Malgré ces contraintes financières, les familles cherchent des solutions pour permettre aux enfants de profiter de leurs vacances. Certains privilégient les activités gratuites, comme les jeux dans le quartier, les visites chez les proches ou les promenades.



Entre repos, loisirs, travail et apprentissage, les vacances scolaires prennent donc des formes différentes selon les réalités de chaque famille. Pour les jeunes, elles sont l’occasion de se divertir, de retrouver leurs amis et parfois de gagner un peu d’argent ou de renforcer leurs connaissances. Pour les parents, elles constituent surtout une période qui exige anticipation et organisation.



Dans les quartiers, entre terrains de football, maisons familiales, salles de cours et marchés animés, chacun tente ainsi de profiter de ces vacances à sa manière et, surtout, selon ses moyens.