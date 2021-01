Couvre-feu à Dakar: Plus de 1900 policiers et gendarmes déployés, 61 véhicules mobilisés

Le ministère de l’Intérieur, Antoine Felixe Diome, a renforcé ses éléments qui doivent veiller au maintien de l'ordre suite au couvre-feu décrété mardi, par le chef de l’Etat, Macky Sall, pour lutter contre le coronavirus. Mille-neuf-cent-huit (1908) policiers et gendarmes ont été mobilisés suite aux soulèvements des populations de certains quartiers de Dakar lors de la première nuit du couvre-feu, occasionnant des dégâts matériels et des blessés.



Selon des sources avisées au sein de la gendarmerie qui se sont confiées à L’Observateur, la gestion opérationnelle du maintien de l’ordre pour faire respecter le couvre-feu, s'est faite de façon graduelle.



En effet, la Légion Ouest (L0) de gendarmerie va déployer sur le terrain 508 pandores. Il s’agit de 312 hommes issus de la compagnie de Dakar, 89 éléments de la compagnie maritime et 107 gendarmes de la compagnie de Rufisque. Ces 508 pandores seront renforcés par 4 autres escadrons de 75 hommes chacun, venus de la légion de gendarmerie d’intervention (Lgi). Soit un total de 808 éléments déployés pour assurer le maintien de l’ordre dans la région de Dakar.



Pour déployer tout ce dispositif dans son secteur de compétence, le Haut commandement de la Ga mobilisé pas moins de 61 véhicules d’intervention, de transports de troupes, dont près de 30 utilisés par la Lo.



A ces éléments de la gendarmerie, s'ajoutent 1100 policiers qui ont été aussi déployés sur le terrain.