Couvre-feu au Sénégal: Un faux gendarme arrêté à Nioro (Vidéo)

Un faux Gendarme qui arnaquait les passagers lors du couvre-feu a été arrêté et démasqué par la gendarmerie de Nioro. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi 26 mars à vendredi 27 mars 2020, au moment où les limiers veillait au respect de la mesure du couvre-feu dans cette commune. Et c'est ainsi, qu'ils ont aperçu, un des leurs en tenue militaire qui rodait dans la zone. En possession d'énormes lots de téléphone portable. Regardez !!!



Mis aux arrêts, le mis en cause de mettre son forfait sur le dos de son demi-frère " je me nomme Abou. Cette tenue m'a été donné par mon demi-frère et je l'ai enfilé pour me rendre Ndramé Escale, ( une zone située dans le département de Nioro du Rip (région de Kaolack), a t-il soutenu devant les gendarmes.