Couvre-feu et état d'urgence : un homme décède à Touba, après avoir raté son rendez-vous médical à Dakar

Dans son édition de ce samedi, Libération quotidien révèle que le nommé El Hadj Tall, âgé de trente (32) ans, et habitant Touba, est décédé, hier, après avoir raté un rendez-vous fixé par son médecin traitant de l'hôpital Le Dantec de Dakar. Et ce, à cause d'une autorisation de sortie qu'il n'a pu obtenir alors que le ministère de l'intérieur avait précisé que la suspension de leur délivrance ne concernait pas les malades.



"Nous avons vainement couru derrière cette autorisation de circuler pendant trois (03) jours au niveau de la préfecture de Mbacké en respectant toutes les procédures. Finalement, El Hadji qui avait une maladie très grave, nécessitant un suivi régulier à Dakar, a rendu l'âme", a expliqué un de ses parents à Libération quotidien. Ce dernier a déploré avec la dernière énergie ce manquement de la part de l'autorité administrative. "Peut-être que Dieu seul sait mais si on avait obtenu cette autorisation, El Hadj Tall pourrait encore être parmi nous" dit-il.



Libération online publie la demande qui n'a été suivie d'aucun effet.