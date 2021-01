Couvre feu: les Sapeurs Pompiers à la disposition des populations en besoin d'évacuation sanitaire

Les populations qui pourraient rencontrer entre 21 heures et 05 heures (heure du couvre feu), des difficultés pour l'évacuation vers les structures sanitaires adaptées des personnes en situation d'urgence médicale (malades, grossesses à terme, victimes d'accidents domestiques etc.) peuvent se rapprocher des services des Sapeurs pompiers. L'annonce a été faite par ces derniers, dans une note parcouru par PressAfrik.



"La Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers rappelle aux populations que ses unités de Secours d'urgence restent joignables 24h/24 au numéro 18 (appel gratuit) ou au numéro fixe de la caserne la plus proche et sont en mesure de répondre, dans les meilleurs délais possibles, à toute demande d'assistance et de transport pré-hospitalier de victimes ou malades", peut -on lire dans le document.