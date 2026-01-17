Les États-Unis vont imposer des droits de douane à huit pays européens à cause du Groenland

Dans une publication sur Truth Social, le réseau social appartenant à son groupe, Trump a précisé que les importations en provenance du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Finlande seront soumises à une taxe de 10% dès le mois prochain, avant de passer à 25% à partir du 1er juin.

Selon lui, ces mesures resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord portant sur « l’achat complet et total du Groenland ».

Donald Trump a, à plusieurs reprises, affirmé la volonté des États-Unis de prendre le contrôle de ce territoire arctique autonome, actuellement sous souveraineté danoise, estimant que Washington en a besoin au nom de la « sécurité nationale ».

« La paix mondiale est en jeu ! La Chine et la Russie veulent le Groenland, et le Danemark ne peut rien y faire », a-t-il déclaré.

Trump a enfin souligné que, même si les États-Unis restent ouverts aux négociations avec le Danemark et les autres pays concernés, des « mesures fortes » étaient, selon lui, nécessaires pour préserver « la paix et la sécurité mondiales ».

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi que Washington imposera de nouveaux droits de douane sur les produits provenant de huit pays européens à compter du 1er février, avec une forte hausse prévue en juin, en raison de préoccupations de « sécurité nationale » liées au Groenland.