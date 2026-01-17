Les communautés face aux activités minières, pétrolières et gazières : Amnesty Sénégal extrait les impacts

Abordant le thème, Kaly Bâ de Greenpeace Afrique, a souligné que les législations ne permettent pas aux communautés de bénéficier les retombées de ces ressources, malgré l'article numéro 25 qui stipule que les ressources naturelles appartiennent au peuple.

À cela, s'ajoute l'impact des activités pétrolières et gazières sur les communautés. "L'exemple le plus palpable de M. Ba, c'est est la récente, est la fuite du gaz sur la plateforme de GTA. "l'État s'est contenté du communiqué de BP et n'est pas descendu sur le terrain pour constater l'impact. Dans le récif Corallien de Diatara, les pêcheurs n'ont plus accès aux ressources et un périmètre les empêchant de se rapprocher de la plateforme", a déploré l'expert à Greenpeace, avant d'ajouter que l'État a promis aux pêcheurs, un récif artificiel.

Lors de son intervention sur les opportunités et les menaces de l'exploitation du pétrole dans le Delta, le maire de Dionewar, Lassana Sarr.

Lassana Sarr, maire de Dionewar, a déploré que le projet de Sangomar soit mené comme une "affaire d'État" et les "communautés ne sont impliquées".

Le pétrole est fait en une affaire d'État, les communautés ne sont pas impliquées. Malgré les opportunités dans le projet de Sangomar, la mairie de Dionewar tarde à bénéficier des retombées. "On parle de milliards, mais on ne voit pas . Les opportunités sont énormes, mais la mairie ne capte rien", a dit M. Sarr. Il a également évoqué d'autres menaces telles des substances toxiques lubrifiants et produits toxiques qui menacent les ressources halieutiques et des communautés côtières."

Autant de potentielles et réelles menaces s'ajoutent aux désastres climatiques que le delta du Saloum est en train de vivre", a alerté le maire de Dionewar.

Les panélistes sont unanimes qu'en cas de fuite ou de déversement du pétrole " l'État ne dispose pas de compétences techniques pour y faire face.

Le président de l’ONG Kédougou Alerte Environnement, Mamadou Oudy Diallo a exposé les impacts de l'exploitation minière sur l'environnement dans la région de Kédougou. Pour M. Diallo, si jadis la région était une zone agrosylvo pastoral, les activités minières ont des menaces sur la faune et la flore de la région de Kédougou. Cela se manifeste par l'utilisation des explosifs, les émissions de gaz carbonique des véhicules lourds, la déforestation ainsi que les conflits fonciers entre les détenteurs de permis et les communautés.

Les panélistes ont réitéré leur engagement auprès des communautés impactées à mener des actions de sensibilisation sur les activités minières, pétrolières et gazières au Sénégal.

Dans le cadre de son Assemblée Générale Annuelle, Amnesty International Sénégal a organisé un panel sur le thème « Sénégal : impacts de l’exploitation des mines, du pétrole et du gaz sur l’environnement ». La rencontre s'est tenue ce samedi, à la Maison de la presse Babacar Touré.