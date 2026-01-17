Secteur financier : Dr Abdou Diaw prône une rupture dans la diffusion de « l'information économique »

Face aux mutations économiques globales, le journalisme financier ne peut plus se contenter de la simple diffusion d'informations. C’est le constat posé par le Docteur Abdou Diaw lors du lancement de Dakar Business Connect. Pour le patron du magazine ''Le Marché'', les médias doivent désormais s’ériger en véritables « plateformes d’échanges et de partage ».



​« Dakar Business Connect n'est qu'une des nombreuses innovations engagées. Nous voulons en faire un rendez-vous pérenne, organisé tous les quatre mois, pour contribuer au développement de l'éducation financière au Sénégal et dans l'UEMOA », a-t-il déclaré.



​L’un des enjeux majeurs de cette initiative est la vulgarisation de la culture boursière. Dr Diaw a rappelé une statistique frappante pour illustrer le chemin restant à parcourir : à la fin de l’année 2024, le Sénégal ne comptait que 31 553 comptes-titres ouverts, sur un total de 197 000 dans l'ensemble de l’Union. ​Pour inverser cette tendance, le magazine mise sur la formation. Après le succès de masterclasses lancées fin 2024 ayant réuni plus d’une centaine de participants, Le Marché voit déjà les premiers résultats concrets.



« Ce qui nous a marqués, c'est de voir certains participants ouvrir leur compte-titres auprès des SGI et réaliser leurs premières opérations », se réjouit le promoteur.



​Pour cette première édition, les débats se sont focalisés sur un mécanisme technique, mais essentiel : la titrisation. Sous le thème « Titrisation et financement du développement : opportunités, enjeux et perspectives », les experts ont analysé l’essor de cet instrument dans la sous-région.



​Le recours à la titrisation se multiplie, porté par des institutions comme la BOAD (2023), des banques telles que NSIA Banque Côte d’Ivoire (2025) ou encore des fleurons comme la Sonatel (2023). L’émergence de structures spécialisées (BOAD-Titrisation, KF Titrisation au Sénégal) confirme le potentiel de cet outil.



​L'objectif de ce forum était clair :“ Clarifier le concept et son utilité, identifier les risques et les contraintes réglementaires, proposer des pistes pour rendre ce marché plus efficace et soutenable''.



​Le succès de cette journée de lancement ouvre déjà la voie à la suite. Les équipes du magazine Le Marché sont déjà tournées vers la deuxième édition prévue en mai 2026. Si la thématique reste encore confidentielle, l'ambition demeure la même : élever le débat économique et financier pour faire du Sénégal une place forte de l'épargne active dans l'UEMOA.