Finance Innovante : le Forum « Dakar Business Connect » érige la titrisation en levier stratégique pour l’UEMOA

​Le constat est sans appel, les budgets étatiques et les bilans bancaires atteignent leurs limites structurelles. Dans un contexte mondial marqué par la raréfaction des financements concessionnels et un endettement public croissant, l’Afrique subsaharienne doit réinventer ses mécanismes de mobilisation de ressources. C’est dans cette optique que s'est tenue la première édition du forum Dakar Business Connect, sous le thème : « Titrisation et financement du Développement : opportunités, enjeux et perspectives ».



​La titrisation, technique consistant à transformer des actifs illiquides (créances, revenus futurs) en titres négociables sur les marchés financiers, s’impose comme une alternative crédible.



Pour Mouhamadou Moustapha Faye, Directeur Général de KF Titrisation, l’intérêt est majeur : ​« La titrisation permet de mobiliser des ressources sur la base d’un actif bien identifié de l’État ou d’une entreprise, sans alourdir le passif souverain. Si elle est bien structurée, elle finance le développement sans augmenter le poids de la dette globale ».



​Alors que certains ratios d'endettement frôlent des sommets, cet outil déplace le regard de l'investisseur : on ne juge plus seulement la solvabilité globale de l'émetteur, mais la capacité d’un actif spécifique à générer des flux financiers futurs.



​L’espace UEMOA n’est plus à la traîne. ​Au Sénégal, la tendance se confirme avec les récentes opérations de la SENELEC (120 milliards de FCFA) et de La Banque Agricole (80 milliards de FCFA). Cette effervescence a favorisé l'émergence de structures spécialisées comme KF Titrisation, qui accompagne désormais toute la chaîne de valeur, de la structuration à la liquidation des fonds.



​Malgré ce potentiel, un obstacle de taille subsiste : le déficit d'information. Docteur Abdou Diaw, promoteur du magazine Le Marché, souligne l'urgence de vulgariser ces mécanismes. ​« Au Sénégal, on compte à peine 31 000 comptes titres pour 18 millions d’habitants. C’est extrêmement faible », regrette-t-il.



​Pour lui, le forum Dakar Business Connect doit servir de « tribune d'échange » pour renforcer la culture boursière. L'objectif n'est pas de présenter la titrisation comme une solution miracle, mais comme un complément indispensable aux outils traditionnels (bons du trésor, obligations).



​Cette première édition, qui sera suivie d'une deuxième rencontre en mai prochain, ne se veut pas seulement théorique. Les panels et masterclass organisés ont pour but de formuler des recommandations stratégiques qui seront transmises aux autorités compétentes. ​L’enjeu 1final est clair, transformer la titrisation en une véritable « infrastructure de marché » pour permettre aux États et au secteur privé de financer les infrastructures et les services publics de demain sans hypothéquer leur stabilité financière.



Le concept Dakar Business Connect prévoit trois éditions annuelles. ''Après la titrisation en janvier, le forum reviendra en mai 2026 pour explorer une nouvelle thématique d’actualité économique''.