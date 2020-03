CouvreFeu - La CJRS monte au créneau et dénonce les violences exercées par la police sur des journalistes à Touba

La consternation est immense ! La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal déplore le comportement de certains policiers sur les journalistes, dont le seul tort est de " se rendre sur le terrain pour faire leur travail, conformément aux instructions de leur rédaction."



A cet effet, il condamne avec la dernière énergie dit-elle "le comportement indigne d'un des policiers sur nos confrères de Touba Tv à Mbacké, le mercredi 25 mars 2020. Nous sommes d'autant plus sidérés que les journalistes sénégalais, depuis l'éclatement de cette pandémie, ont joué plus que leur rôle pour soutenir les efforts des autorités dans le cadre de cette lutte", lit-on dans un communiqué parvenu à la Rédaction de PressAfrik.



La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal interpelle directement le ministre de l'Intérieur, M. Aly Ngouille NDIAYE, à mettre un terme " à cette violence inouïe dont font montre ses services vis à vis des reporters qui, jour et nuit, prennent des risques pour donner la bonne information aux populations.



Elle remarque également que "Depuis M. NDIAYE est à la tête de ce département, nous ne cessons d’enregistrer des traitements" violents infligés par les forces de l’ordre aux journalistes. Il est hors de question de les laisser perdurer."



Pour la Cjrs, au lieu d'aider la presse à "accomplir convenablement sa mission aussi noble que celle des policiers et autres composantes de notre société, VOUS et VOS éléments, ne CESSEZ de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais trop c'est trop ! "



"Nous demandons aux organisations patronales, au SYNPICS et à toutes les instances dirigeantes de la presse, de prendre les dispositions utiles, dans ce contexte d'état d'urgence sanitaire, pour permettre aux jeunes reporters d'accomplir correctement leur mission", a conclu la Cjrs dans son communiqué.