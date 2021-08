Covid-19 : la conjonctivite vient s’ajouter aux symptômes

La Covid_19 n’a pas fini de révéler toutes ses facettes. Après la fièvre, la perte du goût, la diarrhée et les autres manifestations similaires à celles de la grippe, la conjonctivite vient de s’ajouter à la longue liste des symptômes.



Dans une note, la Société sénégalaise d’ophtalmologie attire l’attention des populations sur les manifestations suivantes récemment observées : «conjonctivite unie ou bilatérale, avec hyperhémie diffuse persistante, avec ou sans hémorragies sous conjonctivales, avec ou sans sécrétions, et très contagieuse (retrouvée particulièrement chez les enfants et les jeunes), trabéculite avec hypertonie majeure d’installation rapide et panuvéite».



Selon les spécialistes, ces manifestations qui s’apparentent à celles des adénovirus ont été, dans plusieurs circonstances, retrouvées «chez des patients positifs à la Covid-19». Et elles sont améliorées par le traitement à l’azithromycin, «mais peuvent ne pas disparaître complètement et nécessitent parfois l’adjonction d’antiviraux locaux».



Dans ce contexte de pandémie, ces spécialistes conseillent : « de garder à l’esprit qu’il peut s’agir de la Covid-19, même en l’absence de signes respiratoires, et de rester prudents.»