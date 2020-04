Covid-19 : 12 nouveaux cas enregistrés à Tambacounda

La région de Tambacounda, la plus grande ville du Sénégal oriental, a enregistré 12 nouveaux cas de covid-19 ce jeudi 16 avril 2020. Au total 21 cas ont été répertoriés dans ladite région, tous des contacts du marabout de Canambé dans la commune de Boynguel Bamba sous traitement depuis lors.



Selon Sud Fm, les nouveaux cas sont asymptomatiques. D’autres contacts sont actuels recherchés. En effet, le chef religieux aurait été en contact avec plusieurs personnes venues de différents villages pour lui présenter leurs condoléances à l’occasion du deuil qui l’avait frappé.



Le médecin-chef de région, Dr Omar Mamadou Baldé qui appelle au calme, va faire face à la presse vers 13 heures.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point ce jeudi 16 avril. Sur 435 tests réalisés, 21 sont revenus positifs. Il s'agit de 19 cas contacts suivis et de 2 cas issus de la transmission communautaire. Quatre (4) malades qui étaient sous traitement ont été déclarés guéris. A ce jour, le Sénégal compte 138 malades sous traitement.