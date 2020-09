Covid-19: 150 corps "suspects" transportés par les sapeurs-pompiers entre mars et juin

Cent-cinquante (150) corps sans vie suspects de Covid-19 ont été évacués par les sapeurs-pompiers durant la période du 23 mars au 30 juin 2020. Les défunts qui habitaient Dakar et l’intérieur du pays, étaient âgés entre 6 et 94 ans.



Certains d’entre eux ont été transportés des maisons, d’autres de la morgue au cimetière et un autre à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Le journal EnQuête, qui donne l’information, souligne que 370 gradés dont 35 officiers, quatre médecins et 96 infirmiers ont été mobilisés, ainsi que 48 ambulances et six corbillards, au début des opérations.



Par la suite, mille (1.000) éléments ont été rajoutés du dispositif en raison de la demande notamment des inhumations des corps de suspects qui avait suscité bon nombre de problèmes.



Au-delà du transport des dépouilles au niveau local et de l’étranger, l'évacuation des malades testés positifs entre les structures sanitaires et le renforcement des centres de traitement pour la prise en charge des cas asymptomatiques constitueraient l’essentiel des opérations des soldats du feu relatives à la gestion de la Covid-19.



Durant la même période, les soldats du feu ont secouru 1 983 victimes pendant le couvre-feu : 764 pour les malades à domicile, 568 pour grossesses à terme et 651 pour accidents divers ou domestiques.