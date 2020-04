Covid-19: 16 sénégalais décédés aux Etats-Unis, selon l'ASA

Le président de l'Association des Sénégalais d'Amérique (ASA) tire la sonnette d’alarme. Sadio Yaya Barry qui avait annoncé la mort de 7 Sénégalais aux Etats-Unis liés au Covid-19, la semaine passée, revient encore. Il révèle que ce nombre est passé de 7 à 16 décès à la date du 15 avril 2020.



« Aujourd'hui (mercredi 15 avril) nous avons 16 (Sénégalais) morts (du coronavirus) aux États-Unis. Le chiffre est alarmant, mais officiel », persiste et signe M.Barry dans un entretien avec le journal L’AS.



Barry jure que les informations qu’il donne sont avérées. Avant de déplorer la sortie du Secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, qui avait démenti ses informations.



« Notre structure est une institution qui existe depuis 32 ans ou plus. Il serait sage et courtois pour les officiels sénégalais de nous croire et respecter les informations que l'ASA leur donne », lance-t-il.



Lors de sa dernière sortie, Barry avait annoncé que 7 Sénégalais établis aux Etats-Unis, plus précisément à New York avaient été testés positifs au Covid-19 avant de perdre la vie. Une information démentie aussitôt par le Secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr.