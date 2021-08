Covid-19 : 98 décès enregistrés en une semaine au Sénégal

Le Sénégal a battu samedi un nouveau record du nombre quotidien de décès dus au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'action sociale a rapporté dans le bulletin samedi sur la situation de la pandémie à Coronavirus 20 morts liés à l'infection respiratoire.



Tous ces décès ont été recensés la veille, vendredi 30 juillet 2021. Dimanche, 14 morts ont été communiqués. Ce qui porte à 34 le nombre total de morts officiellement recensés durant ces 48 heures, décompte L’Observateur. Dr Alioune Badara Ly, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), affirme d'ailleurs que le pic de décès de la deuxième vague est déjà dépassé.



« Il faut quel les gens prennent conscience de la gravité de la situation. Les cas graves augmentent de jour en jour. Le nombre actuel a presque atteint le pic de la deuxième vague. Et ce n'est pas encore fini. Dans la deuxième vague, un maximum de 65 décès était enregistré en une semaine. On a déjà atteint le pic de la deuxième vague. On l'a même dépassé. Dans la première vague, le nombre de décès hebdomadaire maximal était de 25. Nous sommes passés à 65 dans la deuxième vague et 67 dans cette troisième», a laissé entendre le directeur du Cous qui était l'invité de l'émission «Grand Jury» de la Rfm.



L'exploitation des données du ministère de la Santé fait ressortir un nombre de décès hebdomadaire même plus élevé. Un chiffre qui frise la centaine. Entre le dimanche 25 juillet et le 1er août 2021, 98 individus ont rendu l'âme à cause du Covid-19. Depuis le début de la pandémie au Sénégal, le 02 mars 2020,1367 décès imputables au Coronavirus ont été enregistrés.