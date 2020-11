Covid-19: Abdou Mbow pousse un coup de gueule et demande au Gouvernement de ramener les mesures de restrictions

Le Premier vice-président de l'Assemblée nationale a exprimé sa vive inquiétude face à la remontée de la courbe de contaminations Covid-19 depuis quatre jours au Sénégal.



Abdou Mbow a profité de son temps de parole au vote du budget du ministère de la Santé pour pousser un coup de gueule et demandé à Abdoulaye Diouf Sarr de corser son discours devant les représentants du peuple afin que le Gouvernement revienne à la fermeté en ce qui concerne les mesures de restrictions.



"Monsieur le Ministre de la Santé, nous sommes très inquiets. Depuis quelques jours, il y a une augmentation des cas de coronavirus. Le Gouvernement doit revenir sur les mesures de restrictions. Vous savez que l'arrêté du ministère de l'Intérieur pour le port obligatoire de masque a expiré depuis le 10 octobre. Dans les transports, les commerces et les établissements publics et privés, plus personne ne respecte les mesures barrières. Avec la baisse des cas, les Sénégalais ont cru que c'était la fin de la pandémie", a pesté le parlementaire de la majorité.



Selon Abdou Mbow, le Gouvernement doit prendre les choses en main et éviter qu'il y ait une seconde vague. "Le Président l'a dit récemment. Une seconde vague serait catastrophique pour notre économie. Alors je suggère au Gouvernement de prendre à bras-le-corps cette situation. Même dans les ministères, il n'y a que celui de la Santé où on respecte le port du masque. Tous les autres que j'ai visités, on ne respecte plus rien", a-t-il déploré.



Reste à savoir de quelles mesures précises parlent le député. Etat d'urgence, couvre-feu, interdiction transport interurbain ou simplement port obligatoire de masque et interdiction de rassemblement.



Le Sénégal a enregistré 148 nouveaux cas de Covid-19 depuis mercredi dont 89 issus de la transmission communautaire. L'hypothèse d'une seconde vague est plus que probable si la courbe ne fléchit pas dans les jours qui vont suivre.