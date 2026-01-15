Préparatifs JOJ 2026 : le préfet de Dakar fixe le délai au 18 janvier pour la libération des emprises à la Gueule Tapée

Dans le cadre des préparatifs liés à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026, le préfet du département de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye, rappelle que des travaux de mise à niveau et d'aménagement de la voirie seront prochainement engagés aux abords des infrastructures sportives concernées.



Dans un communiqué daté du 13 janvier, l’autorité administrative indique que ces travaux, d'intérêt public, visent à améliorer durablement la circulation, la sécurité des usagers et le cadre de vie des riverains. Leur bonne exécution nécessite toutefois que les emprises concernées soient entièrement libérées et sécurisées.



A cet effet, le chef de l’exécutif départemental renseigne que les personnes occupant actuellement le Boulevard de la Gueule Tapée et ses dépendances, notamment sur le tronçon compris entre le rond-point de l'Hôpital Abass Ndao et la Place de la Nation, sont invitées à libérer les lieux, au plus tard le dimanche 18 janvier 2026, afin de permettre le démarrage effectif des travaux dans de bonnes conditions.



Passé ce délai indiqué, prévient-il, des mesures appropriées pourront être prises pour assurer la libération des emprises, dans l'objectif de garantir la sécurité de tous et le respect du calendrier des travaux.

