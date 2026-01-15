Affaire Soya Diagne : la Chambre d’accusation confirme la liberté provisoire

La Chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant accordé la liberté provisoire à Soya Diagne.
Le patron du site Le Dakarois 221 pourrait ainsi recouvrer la liberté dans les prochains jours, sauf si le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar décide d’introduire un pourvoi en cassation.
Placé sous mandat de dépôt le 16 octobre dernier, Soya Diagne est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et discours contraire aux bonnes mœurs ».
Le patron du site Le Dakarois 221 pourrait ainsi recouvrer la liberté dans les prochains jours, sauf si le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar décide d’introduire un pourvoi en cassation.
Placé sous mandat de dépôt le 16 octobre dernier, Soya Diagne est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et discours contraire aux bonnes mœurs ».
Autres articles
-
Préparatifs JOJ 2026 : le préfet de Dakar fixe le délai au 18 janvier pour la libération des emprises à la Gueule Tapée
-
Dakar : Karim Xrum Xax relaxé par le tribunal
-
Criquets pèlerins au Sénégal : le CNSA annonce des actions "coordonnées et préventives" contre le phénomène
-
Fan zone de Thiès : le maire annonce un renforcement du dispositif sécuritaire pour la finale de la CAN
-
Mbour : Sonko attendu vendredi pour l’inauguration d’un centre de formation professionnelle