Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Affaire Soya Diagne : la Chambre d’accusation confirme la liberté provisoire



Affaire Soya Diagne : la Chambre d’accusation confirme la liberté provisoire
La Chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant accordé la liberté provisoire à Soya Diagne.

Le patron du site Le Dakarois 221 pourrait ainsi recouvrer la liberté dans les prochains jours, sauf si le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar décide d’introduire un pourvoi en cassation.

Placé sous mandat de dépôt le 16 octobre dernier, Soya Diagne est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et discours contraire aux bonnes mœurs ».
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 15 Janvier 2026 - 18:15


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter