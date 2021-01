Covid-19: Couvre-feu partout en France à 18h

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé ce jeudi 14 janvier 2021 l’instauration d’un couvre-feu sur tout le territoire à 18h à partir de samedi lors de son point de presse sur la situation sanitaire du pays. Et la mesure est pour au moins 15 jours. En effet, les autorités françaises espèrent ainsi mieux maîtriser le virus et éviter une propagation rapide de la nouvelle souche anglaise devenue maintenant sud-africaine.



Pour rappel, au mercredi 13 janvier, 25 départements, sur les 96 que compte la France métropolitaine, avaient déjà avancé leur couvre-feu à 18 heures, afin de lutter plus efficacement contre le Covid-19. Les zones concernées par cette nouvelle mesure sont essentiellement concentrées dans l'est du pays, mais l'exécutif a décidé d' étendre la mesure à l'ensemble du territoire.