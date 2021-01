Covid-19 : La Police s’engage dans la sensibilisation de proximité et la distribution de masques

La Police sénégalaise s’engage dans la lutte contre la covid-19. Elle a procédé jeudi au Centre-ville de Dakar, à la sensibilisation de proximité et la distribution de masques dans les rues et véhicules de transport dans les environs de la RTS.



Des policiers en uniforme ont débarqué dans les rues avec des cartons pleins de masque en main. Avant, ces derniers qui ne portaient pas de masques étaient interpellés, embarqués et conduits au poste ou ils sont contraints au paiement d'amendes forfaitaires. Cette fois, ces «récalcitrants sont interpellés, sensibilisés sur l'importance de porter un masque, du respect des gestes barrières, Après quoi, un masque est symboliquement offert. Le même scénario est observé dans les véhicules de transport urbain.



Le Commandant Niang de la Compagnie de circulation s’est joint à ses hommes et immobilise de suite un car «Ndiaga-Ndiaye». Quelques passagers n'avaient pas porté de masque. A ces derniers, le Commandant lance: vous ne portez pas de masques ?» Face au silence de ces derniers, le Commandant Niang opte pour la sensibilisation.



« Le port de masque est obligatoire dans les transports en commun. Cela, vous êtes conscient. En ne le faisant pas, savez-vous que vous risquez de transporter le virus chez vous et contaminer vos proches..? Ne portez pas le masque parce qu'un policier est en face, faites-le pour vous et votre entourage», conseille-t-il, relaie L’Observateur, avant de leur offrir chacun un masque. De l'autre côté de la chassée, d'autres policiers déroulent la même stratégie.