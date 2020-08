Covid-19: "La plupart des personnes décédées ont été infectées dans les levées du corps et enterrements", révèle Directeur de l’Hôpital Principal

Prenant part au Conseil présidentiel d’évaluation de la riposte contre la pandémie de la Covid-19, hier-jeudi 6 août, le Directeur général de l’hôpital Principal de Dakar, Général Mame Thierno Dieng, Professeur Agrégé des Universités a fait des révélations sur les morts enregistrés ces derniers temps liés au coronavirus.



Selon Dr Dieng la plupart des personnes décédées de la Covid-19 ont été infectées dans les levées du corps et enterrements. « Comme la plupart des malades sont décédés à l’hôpital Principal de Dakar, nous avons pu faire la traçabilité et ils sont tous infectés dans les cérémonies et principalement funéraires : les levées du corps, les enterrements. C’est des circonstances ou la plupart des gens qui décèdent ont été infectés dans ça. Et le lieu d’infections est corrélé au profil socio-démographique. Parce que c’est essentiellement des marabouts ou des grands notables dans le pays qui vont volontiers dans ces cérémonies de ce pays », a déploré le médecin devant le chef de l'Etat.