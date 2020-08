Covid-19: Le Sénégal renouvelle son stock d’hydroxychloroquine

Dans le traitement lié à la covid-19, le Sénégal continue de miser sur la thérapie rendue célèbre par le professeur Didier Raoult. En effet, selon le site FinancialAfrik, Dakar vient de réceptionner un stock conséquent de l’hydroxychloroquine et de l’azithromicine auprès de l’Inde dans le cadre de la lutte contre la covid-19.



Et bien que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), noyautée par le financement des lobbys et la fondation Bill Gate, ait en de plusieurs reprises, marqué la fin de ses essais sur l’hydroxychloroquine, la popularité du vieux anti-paludéen n’en continue pas moins d’engranger des points sur le continent.



Champion des médicaments génériques, l’Inde est, à l’instar de tous les pays du Sud, adepte de la chloroquine, là où les pays riches, les USA en tête, essaient d’imposer de nouveaux médicaments (des laboratoires Gilead par exemple) aux prix élevés mais sans efficacité prouvée en dehors, bien entendu, des laboratoires.