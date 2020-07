Covid-19: Le laboratoire national de santé publique basé à Thiès va désormais effectuer des tests

Le laboratoire national de santé publique basé à Thiès (est), pourra désormais effectuer des tests diagnostic de la Covid-19, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, qui a réceptionné le même jour un don de tests et d’équipements de réanimation offerts par l’OMS.



« Aujourd’hui le laboratoire national de santé publique de Thiès est tout à fait positionné pour intégrer ce dispositif de détection » dans le cadre de la riposte à la covid-19, a dit le ministre de la Santé, dans des propos rapportés par l’Aps.



Abdoulaye Diouf Sarr, qui était à Thiès en compagnie d’une délégation composée parlementaires, de la représentante résidente de l’Organisation mondiale de la Santé, a réceptionné un don de 15.000 tests, 22.000 kits de prélèvements et d’équipements de réanimation de l’OMS.



Un don qui, selon M. Sarr, « constitue un apport considérable, non seulement dans le dispositif de diagnostic mais aussi de gestion des cas graves ».