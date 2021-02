Covid-19 : Macky Sall annonce l'acquisition dans les "toutes prochaines semaines de 6 798 000 doses de vaccins"

Après la réception mercredi soir de 200.000 doses de vaccins contre la covid-19, en provenance de la Chine, le président sénégalais, Macky Sall a annoncé vendredi l’acquisition de « 6 798 000 doses de vaccins dans les toutes prochaines semaines ».



« Aujourd’hui, et je le dis avec fierté, nous abordons une nouvelle étape de notre combat commun contre notre ennemi commun, une étape porteuse d’espoir, avec la réception de ces 200 000 doses de vaccins anti COVID-19 », twitté le président Sall.



« Je me réjouis également d’annoncer que nous avons déjà entamé le processus d’acquisition d’autres lots de vaccins dans les toutes prochaines semaines pour un total de 6 798 000 doses qui nous permettront d’entrer dans la phase de vaccination de grande masse », a-t-il ajouté.



Jeudi soir, le ministre sénégalaise de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé que la campagne nationale de vaccination contre la covid-19 sera lancée mardi prochain.