Covid-19: Macky Sall demande un rapport sur la situation des travailleurs dans les entreprises

Le président Macky Sall a reçu de son ministre du Travail et du dialogue social, un rapport général sur le dialogue social et la situation des travailleurs dans les entreprises, suite à sa demande, dans le contexte de la pandémie de la covid-19.



« Le président de la république demande au ministre du Travail et du dialogue social de lui présenter, à la fin du mois de février 2021, un rapport général sur le dialogue social et la situation des travailleurs dans les entreprises, un a' après l'apparition de la pandémie de la covid-19 au Sénégal », rapporte de communiqué du conseil des ministres.



Le chef de l'État a rappelé à Samba Sy l'urgence d'évaluer létat de prise en charge des cahiers de doléances des centrales syndicales et de préparer, en relation avec le Haut conseil du dialogue social, des rencontres sectorielles en perspective de la fête du travail du 1er mai 2021.