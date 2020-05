Covid-19 : Macky Sall renouvelle sa gratitude au corps médical et promet de les protéger

Le président de la République, Macky Sall, a renouvelé ce lundi soir, ses chaleureux remerciements et sa gratitude au corps médical, paramédical et au personnel de soutien.



"Je tiens particulièrement à la protection du personnel de santé. Des mesures spéciales de sécurisation devront être aménagées partout pour éviter leur contamination", a déclaré le chef de l'Etat qui a pris une batterie de mesures pour alléger l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu.



A l'occasion, le président Macky Sall a félicité le ministère de la Santé et de l'Action sociale et tous les autres services de l'Etat mobilisés dans la lutte.