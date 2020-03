Covid-19-Pikine : une grande opération de saupoudrage prévue ce lundi

Les autorités du département de Pikine, une localité de la banlieue dakaroise, vont procéder ce lundi, à une vaste opération de d'infection. L’opération va concerner les édifices publics et les domiciles des personnes testées positives au covid-19.



« On a mobilisé une quinzaine de véhicules, chaque véhicule a un appareil de grand débit. Nous avons mobilisé toutes les brigades de la région de Dakar, Rufisque, Mbao, Keur Massar », a informé le Capitaine Moustapha Kane, chargé de la communication du service national d’hygiène.



M. Kane de poursuivre : « On va faire la zone de Pikine, Keur Massar, Mbao, nous allons faire toute la zone mais principalement nous avons recensé les lieux de rassemblements, les établissements recevant du public comme la police, les sites administratifs, les centres de santé ».



Mieux, le service d’hygiène compte aussi prendre en charge les domiciles des cas suspects. « Même s’il y a des contacts nous ferons en sorte de les prendre en charge », a rassuré M. Kane.



Après le département de Pikine qui a enregistré à ce jour 4 cas positifs au covid-19, le département de Guédiawaye sera désinfecté ce lundi.