Covid-19 Russie: les premiers sénégalais vaccinés par Poutine

L'ambassadeur du Sénégal en Russie, Son Excellence Abdou Salam Diallo, et ses compatriotes fonctionnaires expatriés font partie des premiers Sénégalais à être vaccinés contre le Covid19. Ils ont reçu leur première dose du vaccin Spoutnik V hier, mardi, à 15 heures au centre commercial « Moskva-City » situé à quelques mètres de la chancellerie du Sénégal à Moscou, révèle Le Témoin.



Une fois sur place, l’ambassadeur Abdou Salam Diallo et son personnel ont reçu leur première injection du vaccin russe « Spoutnik V » jugé efficace à 92 %. Se faire vacciner par Vladimir Poutine — du moins, par ses services —, c’est un privilège dès lors que seuls les citoyens russes ont droit à ce vaccin. Ce, en attendant que la campagne de vaccination de masse soit élargie aux étrangers vivant en Russie.



D’ailleurs, « Le Témoin » tient à préciser que c’est l’ambassadeur Abdou Salam Diallo qui a fait cette demande de vaccination auprès du président Vladimir Poutine. Sans doute la demande a été autorisée par le ministère sénégalais des Affaires étrangères. En tout cas, les scientifiques russes disposent d’une solide expérience et réputation dans le domaine vaccinal pour avoir développé le vaccin contre la fièvre hémorragique Ebola.