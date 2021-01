Covid-19 Sénégal-Cimetières: plus de 10 enterrements par jour, un haut lieu de contamination (Reportage)

Au Sénégal la pandémie du Covid-19 n’en finit pas de faire des ravages et impacte lourdement sur le taux de mortalité. Après avoir fortement baissé, entre septembre et novembre 491 décès, les décès liés à l’épidémie ont connu une hausse significative en décembre et janvier (123 décès entre novembre et janvier).

Pire, un tour dans les cimetières de la capitale permet de constater une réalité plus palpable de la tragédie causée par la covid-19 dans les familles sénégalaises. Plus d’une dizaine d’enterrements sont enregistrés par jour, selon les gérants de ces lieux. A défauts de tests post-mortem, beaucoup de décès covid-19 ne sont pas déclarés. Et les corps sont inhumés sans respect des mesures d’hygiène et de prévention édictées par les autorités sanitaires. Les cimetières sénégalais sont devenus un lieu de transmission du virus. Reportage !