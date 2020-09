Covid-19 Sénégal: plus de 69.450 visites à domicile effectuées et 248 corps désinfectés par le Service national d’Hygiène

Le ballet des autorités sanitaires et autres principaux acteurs de la lutte contre la pandémie du covid19 continue devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese). Jeudi 17 septembre 2020, au troisième jour de la 2ème Session de l’année 2020 du Cese, les conseillers ont reçu entre autres le médecin colonel Maodo Malick Diop, directeur du Service national d’hygiène ; Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention; Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) du ministère de la Santé et de l’Action sociale ; Dr Mamadou bèye, directeur du Service d’Assistance médicale aux urgences (SAMU) ; Dr Boly Diop, président de l’Ordre des médecins du Sénégal.



Invité à partager le travail du Service qu’il dirige durant cette période de pandémie, le colonel Malick Diop, directeur du Service national d’hygiène, a informe: « nos hommes ont effectué 69451 visites à domicile et la désinfection de 248 corps décédés des suites de la Covid19. De même, les brigades d’hygiène ont désinfecté 13611 domiciles exposés et effectué 2826 descentes dans les daaras et les marchés ».



Le colonel Malick Diop plaide pour un renforcement des contrôles aux frontières

Poursuivant, le directeur du Service national d’hygiène, le colonel Malick Diop, a plaidé pour le renforcement des contrôles aux frontières par des brigades d’hygiène à l’aéroport Blaise Diagne de Diass pour prévenir tout risque de nouvelles contaminations massives, selon nos confrères du journal Le Témoin. Le colonel a fait cette plaidoirie devant les conseillers du Conseil Economique, Social et Environnemental réunis en session ordinaire depuis le mardi 15 septembre sur le thème : « pandémie du covid-19 : quel effet sur le système sanitaire ?