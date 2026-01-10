Thiès : l’OCRTIS saisit 196 kg de chanvre indien à Mbodiène

D'après la Police nationale, cette opération a été réalisée lors d'une patrouille de sécurisation menée par l'unité de lutte de Mbour dans la localité de Mbodiène. Le produit illicite était conditionné en six (6) colis, transportés à bord d'une charrette.

Les investigations se poursuivent activement afin d'identifier et d'interpeller les propriétaires ainsi que les convoyeurs de la marchandise.

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès, relevant de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS), a effectué une saisie importante de 196 kg de chanvre indien le 9 janvier 2026.