Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Thiès : l’OCRTIS saisit 196 kg de chanvre indien à Mbodiène



Thiès : l’OCRTIS saisit 196 kg de chanvre indien à Mbodiène
La Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès, relevant de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS), a effectué une saisie importante de 196 kg de chanvre indien le 9 janvier 2026.
 
D'après la Police nationale, cette opération a été réalisée lors d'une patrouille de sécurisation menée par l'unité de lutte de Mbour dans la localité de Mbodiène. Le produit illicite était conditionné en six (6) colis, transportés à bord d'une charrette.
 
Les investigations se poursuivent activement afin d'identifier et d'interpeller les propriétaires ainsi que les convoyeurs de la marchandise.
 
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 10 Janvier 2026 - 20:13


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter