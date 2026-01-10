CAN 2025: le Nigeria écarte l'Algérie et défie le Maroc en demi-finales

Le Nigeria a validé son billet pour les demi-finales de la CAN 2025 en s’imposant avec autorité face à l’Algérie (2-0), ce samedi 10 janvier, au Grand Stade de Marrakech. Totalement dominés par des Super Eagles sûrs de leur force et parfaitement maîtres de leur jeu, les Fennecs ont fini par céder sur des réalisations de Victor Osimhen et d’Akor Adams.
En demi-finale, le Nigeria affrontera le Maroc, pays hôte, le mercredi 14 janvier à 20h00 GMT.
