Église catholique : l’Abbé Joseph Francis Badji nommé évêque coadjuteur de Kolda

Le Pape Léon XIV a nommé, ce samedi 10 janvier, l’Abbé Joseph Francis Badji évêque coadjuteur du diocèse de Kolda. L’annonce officielle a été rendue publique à midi, heure de Rome, par le Nonce apostolique au Sénégal, Mgr Waldemar Stanislaw Sommertag.



Âgé de 60 ans, l’Abbé Joseph Francis Badji est un prêtre reconnu pour son parcours académique et pastoral. Spécialiste de philosophie et formateur chevronné, il occupait jusqu’à sa nomination le poste de recteur du Grand Séminaire interdiocésain Jean Marie Vianney de Brin, un établissement clé dans la formation des futurs prêtres du Sénégal et de la sous-région.



Sa nomination comme évêque coadjuteur signifie qu’il assistera l’actuel évêque de Kolda, Mgr Jean-Pierre Bassène, et est appelé à lui succéder. Mgr Bassène dirige le diocèse de Kolda depuis son ordination épiscopale intervenue le 29 avril 2000, marquant plus de deux décennies de service pastoral à la tête de cette circonscription ecclésiastique du sud du Sénégal.



L’arrivée de l’Abbé Badji à Kolda est perçue comme un renfort important pour l’Église locale, dans un contexte marqué par des défis pastoraux, sociaux et éducatifs. Sa solide formation intellectuelle et son expérience dans l’accompagnement des séminaristes constituent des atouts majeurs pour la mission qui l’attend aux côtés de Mgr Bassène.



La date de son ordination épiscopale et de sa prise de fonction officielle devrait être communiquée ultérieurement par les autorités ecclésiastiques compétentes.