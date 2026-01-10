Démantèlement d’un réseau de prostitution clandestine à Malika : trois personnes interpellées

Le Commissariat d’arrondissement de Malika a mis fin, le 9 janvier 2026, aux activités d’un réseau de prostitution clandestine, entraînant l’interpellation de trois personnes, dont deux femmes.
Selon la Police nationale, cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant des activités de proxénétisme et d'incitation à la débauche dans un secteur de la localité. Les investigations et la surveillance mises en place ont permis d'appréhender les suspects en flagrant délit.
La perquisition effectuée dans l'appartement servant de base opérationnelle a permis de saisir :
• Vingt-quatre (24) téléphones portables munis de cartes SIM, utilisés par le principal mis en cause pour coordonner les rendez-vous ;
• Trois (03) carnets sanitaires ;
• Un lot de préservatifs et un appareil de chicha ;
• Une somme d'argent issue de ces activités illicites.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour « proxénétisme, prostitution clandestine et incitation à la débauche ». L’enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels complices.
