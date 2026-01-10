CAN 2025 : Le Sénégal affrontera l’Égypte pour une place en finale

Le Sénégal affrontera l’Égypte pour une place en finale mercredi 14 janvier à 17h00 GMT. Les Pharaons se sont qualifiés après leur victoire sur la Côte d’Ivoire (3-2) ce samedi soir à Agadir.



L’Égypte a ouvert le score dès les premières minutes grâce à Marmoush, avant que Rabia ne double la mise. Peu avant la pause, un but contre son camp de Fatouh a relancé les Ivoiriens.



Au retour des vestiaires, Salah a marqué pour offrir un avantage décisif aux Égyptiens. Un dernier but de Doué n’a pas suffi à inverser la tendance, scellant la qualification de l’Égypte pour les demi-finales.