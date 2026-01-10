Iran: Benyamin Netanyahu appelle le peuple iranien à «prendre ses responsabilités»

L'armée iranienne dit s'engager à protéger les biens publics



L'armée iranienne a déclaré samedi qu'elle protégerait les ‍infrastructures stratégiques et les biens ​publics et a exhorté les Iraniens à déjouer « les complots de l'ennemi », alors que la répression des manifestations provoquées par une situation économique catastrophique s'accentue. La déclaration de l'armée iranienne ⁠se veut une réponse à de nouvelles menaces formulées vendredi par Donald Trump contre les dirigeants iraniens et au chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui a affiché samedi son soutien au « courageux peuple iranien ».



Les Gardiens de la révolution ont déclaré samedi que la sécurité du pays et les acquis de la révolution islamique de 1979 étaient des « lignes rouges » pour les manifestants.



Dans un communiqué publié par des sites d'information semi-officiels, l'armée a accusé de son côté Israël et des « groupes terroristes hostiles » de chercher à « porter atteinte à la sécurité publique du pays ». « L'armée, sous le commandement du commandant en chef suprême, et les autres forces armées, en plus de surveiller les mouvements de l'ennemi dans la région, protégeront et sauvegarderont résolument les intérêts nationaux, les infrastructures stratégiques du pays et les biens publics », indique le communiqué.



Dans les colonnes de The Economist, Benyamin Netanyahu appelle au changement de régime



Dans The Economist, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu lance un avertissement direct aux ayatollahs : si Téhéran attaque, les conséquences seront « graves », rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Mais au-delà de la menace militaire, Netanyahu joue la carte du changement de régime. Il estime que le moment est peut-être venu pour le peuple iranien de « prendre ses responsabilités ». Une incitation à la révolution venue de l'intérieur, alors qu'il balaie les critiques sur l'isolement d'Israël. À ceux qui lui disent qu'il a perdu l'Europe et qu'il est en train de perdre l'Amérique, il répond fermement : « Israël protège le monde occidental ». « Il y a une immense bataille aujourd'hui entre les forces de la civilisation, les forces de la modernité, et les forces très fanatiques qui veulent nous ramener au début du Moyen Âge, assène le Premier ministre israélien. Cette mentalité, ce fanatisme doit être affronté. Il se déplacera, envahira vos pays et les détruira. Israël ne mène pas seulement sa propre bataille. Il mène la bataille contre l'islam radical qui menace l'avenir du monde. »



Les cinéastes iraniens Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof dénoncent une « répression flagrante »



Les cinéastes iraniens Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof ont exprimé ce samedi « leur vive préoccupation » face à « la répression flagrante » des manifestants en Iran, où internet est bloqué depuis 36 heures. « Le régime iranien a coupé les outils de communication à l'intérieur du pays » et « bloqué tous les moyens de contact avec le monde extérieur », soulignent les deux dissidents dans un message publié sur le compte Instagram de Jafar Panahi, Palme d'or du dernier festival de Cannes. « Le recours à de telles mesures vise à dissimuler les violences infligées lors de la répression des manifestations », avertissent-ils, appelant la communauté internationale à « mettre en place des moyens de communication pour surveiller ce qui se passe dans le pays ».