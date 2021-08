Covid-19 Sénégal: une baisse des nouvelles contaminations (85) et 13 autres décès

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point de la situation liée à la pandémie de Covid-19 au Sénégal ce samedi 28 août 2021. Sur 2663 tests effectués, 85 sont positifs. Soit un taux de positivité de 3,19%.



Il s'agit de 10 cas contacts et de 75 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 31 cas à Dakar et les 44 autres dans les autres régions du pays.



13 nouveaux décès ont été enregistrés hier vendredi. Toutefois, 422 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Le nombre de patients admis en réanimation a également baissé en passant à 43 cas graves.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 72 618 cas confirmés de Covid-19, 60 529 guéris, 1742 décès et donc 10 346 patients sous traitement



Depuis le début de la campagne de vaccination, le ministère de la Santé informe que 1 159 369 personnes ont été vaccinées.