Covid-19: Tivaouane sursoit à la prière de la fête de Korité dans ses mosquées

La Ville sainte de Tivaouane ne célébrera pas en assemblée la prière de l’Eid El Fitr, communément appelée Korité , Une décision du Khalif Général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, conformément aux « enseignements prophétiques en période de pandémie et dans la lignée de la pensée de Seydil Hadj Malick Sy (rta). »



En en croire, le religieux Serigne Babacar Sy Abdou, la prière de la korité sera effectuée dans les foyers pour éviter la propagation du Virus.



Face à cette situation, Serigne Babacar Sy Mansour qui présidait chaque année la Leylatoul Qadr à la Zawiya El Hadj Malick Sy et la prière de l’Eid El Fitr à la mosquée de Khal-Khouss, a instruit Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz de délivrer le traditionnel message destiné depuis la zawiya à la Communauté Tidiane et à la Oumma Islamique ainsi que les prières recommandées par Seydil Hadj Malick Sy (rta).



Il a par ailleurs exhorté tous les fidèles à rester chez eux, prier chez eux, implorer le tout puissant, protéger leurs familles et à veiller au respect strict des mesures de prévention et des gestes barrières.