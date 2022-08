Covid-19_ Une délégation des États-Unis au Sénégal pour stimuler les efforts de vaccination

Une délégation du Groupe de Travail Covid-19 de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) a séjourné au Sénégal du 20 au 23 juillet 2022 pour faire le point sur l'appui de l'USAID au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, informe un communiqué de l’Ambassade.



La délégation a mis en exergue le soutien du peuple américain au Sénégal à travers Global VAX, une initiative visant à mobiliser les ressources et l'expertise du gouvernement américain pour atteindre l'objectif mondial de vacciner 70 % de la population de chaque pays contre la Covid-19 en 2022.



Au cours de sa visite, la délégation a également visité les installations de lutte contre la Covid-19 de l'hôpital Fann à Dakar. Elle a aussi rencontré le directeur de l'USAID au Sénégal, Peter Trenchard, et engagé des discussions avec les partenaires d'exécution de projets de l'USAID mettant actuellement en œuvre des interventions de lutte contre la Covid-19 au Sénégal. La délégation s'est ensuite rendue à Nganda, dans la région de Kaffrine, pour y procéder au lancement d'une campagne de vaccination contre la Covid-19, en partenariat avec les autorités administratives et sanitaires locales.



Le Groupe de travail Covid de l'USAID encadre la conception et la mise en œuvre des efforts mondiaux de l'USAID dans le cadre de la réponse à la maladie Covid-19. L'USAID a débloqué près de 10 milliards de dollars pour venir en aide à plus de 120 pays souffrant des effets dévastateurs du virus. Le Groupe de travail pilote les efforts de l'USAID dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 avec ses homologues de gouvernements étrangers, des organisations partenaires et des institutions engagées dans la réponse mondiale contre cette pandémie, notamment COVAX, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), GAVI et le Fonds mondial.



Depuis le début de l'épidémie au Sénégal, l'USAID a investi plus de 24 millions de dollars pour soutenir la réponse au Sénégal, et a fait don d'environ 2 millions de doses de vaccin Covid-19 approuvé par l'OMS. Les États-Unis s'engagent à travailler aux côtés du gouvernement du Sénégal et d'autres partenaires pour accélérer les efforts de vaccination sur l'ensemble du pays. Les vaccins restent l'outil le plus efficace pour protéger les populations contre les effets dévastateurs de la Covid-19, et pour prévenir l'émergence de nouveaux variants de cette maladie.