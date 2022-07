Covid-19 au Sénégal: 10 nouvelles contaminations annoncées ce vendredi

Dix contaminations au Covid-19 ont été annoncées au Sénégal, ce vendredi 1er juillet sur un total de 938 tests réalisés, confirmant ainsi une tendance baissière contrairement à hier-jeudi où on comptait 20 cas.



Le taux de positivité s’élève à 1, 06%, après l’analyse de ces différents tests, a indiqué le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans son bulletin quotidien consacré à l'épidémie du coronavirus.



Les dix nouveaux cas sont répartis comme suit : 02 importés enregistrés niveau de l'AIBD et 8 issus de la transmission communautaire.



Aucun décès lié au Covid-19 n’a été enregistré au Sénégal, au cours des dernières vingt-quatre heures.



Le MSAS informe que 14 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, ce qui porte à 84.336 le nombre de personnes ayant recouvré la santé au Sénégal, depuis le début de la pandémie.



A ce jour, 86335 cas ont été déclares positifs, 1968 décédés, et donc 30 sous traitement.



Le nombre total de personnes vaccines et de 489 500. Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelles et collectives.